وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003

سجلت الفلبين اليوم تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان اليوم إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21895.