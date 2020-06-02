الفلبين تسجل 359 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت الفلبين اليوم 359 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية في بيانها بأن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 966 حالة، بينما وصل مجمل الإصابات إلى 18997 حالة منها 4063 حالة تماثلت للشفاء.