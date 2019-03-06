جيش الاحتلال يعتقل 11 فلسطينًا بالضفة الغربية ويخطر بهدم منزل بالخليل

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 11 فلسطينيا.

وكاله وفا