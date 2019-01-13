جيش الاحتلال يزعم اعتقال عدد من نشطاء حركة حماس خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم ومصادرة 3 قطع سلاح من نوع "كارلو" وقطعة "m16" ومخازن للسلاح كانت بحوزتهم.