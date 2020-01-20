حثّت الصين كندا، الاثنين، على إطلاق سراح مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة "هواوي" في أقرب وقت ممكن، وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية، إنه "يتعين على كندا أن تصلح خطأها"، واحتُجزت مينغ في كندا قبل نحو عام، وتقاوم تسليمها للولايات المتحدة، ومن المنتظر أن تمثل في وقت لاحق الاثنين أمام المحكمة في فانكوفر في إطار قضية تسليمها، حسبما ذكرت "رويترز".

وكانت وزارة العدل الكندية، قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إن المديرة المالية لهواوي، قد يجري تسليمها إلى واشنطن، لأن الجرائم المنسوبة إليها منصوص عليها في قوانين كلا البلدين، وتتهم الولايات المتحدة المديرة المالية لهواوي بخرقها الحظر المفروض على إيران، عبر الكذب على مصرف "إتش إس بي سي" حول علاقة الشركة الصينية بسكاي كوم، وهو فرع من فروع "هواوي"، يبيع معدات الاتصالات في طهران، ويرى محامو مينغ أن موكلتهم لا يجب أن ترحّل إلى الولايات المتحدة، لأن تهمة خرق العقوبات على طهران، لا تعد جريمة في كندا، حيث أن هذه العقوبات غير موجودة.