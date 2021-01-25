وزير الخارجية التونسي يصاب بفيروس كورونا المستجد

أصيب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت به صحيفة "تونيسي نوميريك".. وقد صرح وزير الخارجية، في تغريدة له، عن ظهور أعراض المرض الشديدة، متحدثا عن إصابته بكوفيد-19.

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد أعلنت سابقا أن سلطات البلاد قررت فرض حظر التجول حتى 14 شباط/ فبراير بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. يبدأ حظر التجول في 25 كانون الثاني/ يناير ويمنع المواطنين من الخروج إلى الشوارع بين الساعة 20:00 حتى الساعة الخامسة صباحا. كما يمنع التجول بين المدن بواسطة وسائل النقل العامة والخاصة.

ووفقاً لوزارة الصحة التونسية، تم تسجيل في البلد أكثر من 197 ألف إصابة كوفيد-19، وتوفي حوالي 6.2 ألف، وتعافى أكثر من 144 ألف شخص.