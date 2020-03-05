وزير الصناعة والتجارة الأردني في دمشق

عقد وزير الصناعة والتجارة الاردني، طارق الحموري، مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، في العاصمة السورية دمشق.

ووصل الوزير الأردني على رأس وفد إلى دمشق اليوم الخميس في زيارة غير معلنة ومفاجئة، في ظل مقاطعة عربية لسوريا على خلفية الأزمة هناك.

وأكد الجانبان على "الرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب وأوسع خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

كما تناولت المباحثات "مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها، لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم الاتفاق على أن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق الفنية المعنية والتي تضم التجارة في السلع، والزراعة، والنقل والموارد المائية".

واتفق الجانبان على "تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات".

كما أكد الجانبان على ضرورة عقد اجتماعات متابعة خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على ت"شكيل فرق عمل للبحث في التفاصيل الفنية الخاصة بالجدول الزمني المتوافق عليه بما يساهم في توطيد أواصر التعاون المشترك".

ودعا الحموي نظيره السوري لزيارة الأردن لمتابعة دخول الخطوات المتفق عليها حيز التنفيذ.