وصول أكثر من 710 آلاف حاج إلى المدينة المنورة بعد موسم الحج

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس، 710,449 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 23,226 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس، عبر 647 حافلة, فيما ودّعت 31,311 مسافراً غادروها أمس عبر المنافذ الجوية والبرية في طريقهم إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 187,478 حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 244,715 حاجاً.