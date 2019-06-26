برهم صالح ينفي دخول العراق في نزاع مع أي دولة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن رسالة العراق إلى العالم تسير الى الإمام وان العراق يقدم مصلحة أمنه واستقراره على ما عداه وان العراق لن يدخل في نزاع مع اي دولة ولا يتمنى اي حرب في المنطقة