وفاة 12 شخصًا في حادث تصادم شاحنة بحافلة شمال فيتنام

لقي 12 شخصًا حتفهم وأصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم شاحنة بحافلة ركاب صغيرة شمال فيتنام، صباح السبت.

وقال موقع إخباري إن الحادث وقع الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) في منطقة تام دونج بإقليم "لاي تشاو"، حيث صدمت الشاحنة الحافلة من الخلف فوق أحد المنحدرات.

وتوفي 11 شخصًا في موقع الحادث بينهم سائق الحافلة، في حين فارق طفل الحياة قبل وصوله إلى المستشفى. وفتحت الشرطة الفيتنامية تحقيقًا في الحادث.