الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي في طهران

استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، اليوم الخميس، على خلفية مقتل صيادين إيرانيين اثنين على يد خفر السواحل الإماراتي الإثنين الماضي.وأبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي أن مقتل الصيادين، هو إجراء غير قانوني تتحمل أبوظبي تداعياته.كما أبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي بضرورة تسليم جسدي الصيادين الاثنين والتعويض عن الخسائر الناجمة، واتخاذ إجراءات تجنب تكرار هكذا حوادث في المستقبل.