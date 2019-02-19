ترامب يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفنزويلي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفنزويلي.ونقلت قناة "الحرة" الفضائية مساء الإثنين عن ترامب قوله، في خطاب ألقاه في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بحضور فنزويليين مقيمين بالولايات المتحدة، إن الشعب الفنزويلي يقف دفاعا عن الديمقراطية والحرية والولايات المتحدة تقف معه، مضيفا "فنزويلا دولة ثرية دفعت بها حكومتها إلى الفقر".وقال ترامب "حكم الاشتراكيين في فنزويلا أدى إلى نتائج كارثية ودمر اقتصاد البلاد، حيث وصلت نسبة التضخم إلى مليون بالمائة وغادر 3 ملايين شخص البلاد".واعتبر ترامب أن "نهاية الاشتراكية وصلت إلى دول نصف الكرة الأرضية الغربية، وباتت أيام الاشتراكية معدودة في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا وغيرها من الدول".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا"، داعيا الجيش الفنزويلي إلى "التوقف عن دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد".وقال "نسعى لانتقال سلمي للسلطة في فنزويلا، لكن كل الخيارات متاحة"، داعيا الجيش الفنزويلي إلى عدم عرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى البلاد.