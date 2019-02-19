مادورو يعتزم بناء منظومة أسلحة خاصة بفنزويلا

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن بلاده بحاجة إلى التركيز على بناء منظومة أسلحة خاصة ب فنزويلا.

وقال مادورو في اجتماع مع علماء: "نحتاج إلى نواة صلبة لإنشاء نظام دفاعي خاص بنا، يضمن تطبيق رؤيتنا للدفاع الوطنية، والتي تتضمن مفهوم الحرب التي ينخرط فيها الشعب بأكمله".وأضاف مادورو: "لدينا الآف الصواريخ. ويجب توحيد العقول والمعرفة والحب والعاطفة، حتى تمتلك فنزويلا نظامها الخاص، نظام دفاعي جيد، يمكنها من العيش بسلام حتى لا يتعرض لنا أحد ولن نتعرض لأحد".واختتم الرئيس الفنزويلي بالتشديد على أن فنزويلا "بلد مسالم، وليس لدينا مصلحة في استعمار دول أخرى".وتشهد فنزويلا في الأسابيع الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه في 23 يناير رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو واعتراف بعض الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.