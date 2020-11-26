قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من كوبر شمال غربي رام الله، فيما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين اثنين من قرية المغير شمال شرقي رام الله، إضافة إلى اعتقال فلسطيني في بلدة بيرزيت، شمال رام الله.