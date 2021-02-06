ظريف يبدي استعداد إيران للحوار مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أبدت السعودية رغبتها للحوار مع إيران فإن يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوما نحو السعودية.

وأضاف ظريف، في تصريحات لصحيفة "همشهري" الإيرانية: "نقول للسعودية أن تمد يدها بنفسها نحو يد إيران، وألا تبحث عن يد اصطناعية، لأنها ستكون خاوية.. إذا قالت السعودية إن يدها ممدودة نحو إيران فإن يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوما نحو السعودية".

وتابع ظريف قائلا: "يدا إيران والسعودية لا تلتقيان لأن الرياض تريد قبضة من حديد لضرب يد إيران، وهذا حلم لن يتحقق.. السعودية استعانت سابقا بصدام حسين ضد إيران، ثم لجأت إلى أمريكا، واليوم تتجه صوب إسرائيل".

ولفت ظريف إلى أن بلاده قدمت العديد من المقترحات للحوار مع السعودية ودول المنطقة، وهي (المقترحات) لا تزال على الطاولة.