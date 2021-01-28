وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوجه دعوة عاجلة إلى دول الخليج

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول منطقة الخليج إلى التعاون الإقليمي لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.وكتب ظريف على "تويتر" بالعربية: "جیراننا الکرام، الفرصة متاحه أمامنا لنعيد التأمل في قضية الأمن الإقليمي. كما نعلم مثل هذا الأمن لا يمكن شراؤه بالمال وتحقيقه عبر تكديس السلاح".وتابع: "السبيل الوحيد لإرساء الأمن والاستقرار هو التعاون الإقليمي الواسع بين دول المنطقة. ولطالما أكدت إيران استعدادها لتفعيل مثل هذا التعاون".