اليابان تسجل 3 وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا
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اليابان تسجل 3 وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - اليابان تسجل 3 وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
طوكيو - العرب اليوم

سجلت اليابان ثلاث حالات وفاة، و29 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها اليوم أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 901 حالة وفاة، والإصابات إلى 17012 إصابة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

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اليابان تسجل 3 وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا اليابان تسجل 3 وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا



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