اليابان تسجل 53 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) .

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 16983 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 898 حالة وفاة .