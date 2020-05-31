اليابان تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة.