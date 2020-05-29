اليابان تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان اليوم 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16781 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 883 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.