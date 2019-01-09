وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس البرلمان العراقي في بغداد
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وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس البرلمان العراقي في بغداد

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العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس البرلمان العراقي في بغداد

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
بغداد - العرب اليوم

عدل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مسار جولته العربية، وقرر زيارة العراق، رغم أنها غير موضوعة على جدول الزيارات المخطط لها.
 سبوتنيك  

 

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وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس البرلمان العراقي في بغداد وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس البرلمان العراقي في بغداد



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وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس البرلمان العراقي في بغداد وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس البرلمان العراقي في بغداد



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