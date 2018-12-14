مايك بومبيو يؤكد ان إدارة دونالد ترامب احترمت التصويت في مجلس الشيوخ

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احترمت التصويت في مجلس الشيوخ، الخميس، لإدانة دور السعودية في قتل الصحفي جمال خاشقجي وستواصل إشراك الكونغرس في الأمر.

وأوضح بومبيو: "رأينا بالتأكيد التصويت أمس. لدينا دائما احترام كبير لما يفعله الفرع التشريعي. ونحن على اتصال دائم بالأعضاء حتى نفهم بشكل كامل مخاوفهم".

سي ان ان بالعربيه