قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من مخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية مواطنًا فلسطينيًا من مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين ، أن قوات الاحتلال الشاب معتز جرادات من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز الحمرا الاحتلالي قرب مدينة اريحا.