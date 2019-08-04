قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر بمحافظة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة قباطية جنوبي محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأسير المحرر فراس محمود أبو الرب، وأحمد عبد اللطيف زكارنة، وأحمد جمال البدوي، عقب مداهمة منازلهم في بلدة قباطية، وتفتيشها.