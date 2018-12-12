داهمت الشرطة الفرنسية مقر سكن منفذ الهجوم الذي شهدته مدينة "ستراسبورج" الفرنسية الليلة الماضية واعتقلت 3 أشخاص في إطار التحقيقات.

وذكرت قناة "فرانس 24" اليوم /الأربعاء أن وزارة الداخلية أعلنت أن منفذ الهجوم تورط في ارتكاب جرائم جنائية في فرنسا وألمانيا وقضى فترة العقوبة كما أنه يشتبه بتورطه في حادث سطو مسلح.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن منفذ الهجوم تمكن من الفرار من موقع الحادث بعد سرقة سيارة أجرة فيما أكد قائد سيارة الأجرة أن منفذ الهجوم كان يبدو مصابا.

ويبلغ عمر منفذ الهجوم 29 سنة وقد كان مدرجا على قائمة المراقبة لأفراد يتم تصنيفهم على أنهم يشكلون تهديدا جديا للأمن القومي.