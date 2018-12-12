أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء رفع مستوى التأهب الأمني في البلاد وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في مدينة "ستراسبورج" وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن منفذ الهجوم كان مسلحا ومدرجا على قوائم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن الدولة مشيرة إلى أنه قام بإطلاق النار وسط مدينة "ستراسبورج" قرب سوق لأعياد الميلاد وتمكن من الفرار بعدها ويجري البحث عنه من قبل قوات الشرطة الفرنسية.

يذكر أن سوق الميلاد في مدينة "ستراسبورج" يعد معلما سياحيا يجذب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.