العثور على طرد مشبوه قرب السفارة الروسية في واشنطن

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم شرطة واشنطن كريمة بلال اليوم الاثنين أن الشرطة الأميركية توجهت إلى السفارة الروسية في واشنطن بسبب طرد مشبوه ولم تعثر على مواد خطيرة بداخلة.