الاستعدادات النهائية في مسجد المشير قبل تشييع مبارك

تشيع ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الرئيس السابق حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول، وينشر مصادر خاصة عدة للاستعدادات النهائية من مسجد المشير قبل تشييع الجثمان، وبحسب ما ذكر، تبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر بمسجد المشير، ثم يدفن الجثمان في الثانية بعد الظهر، بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

يذكر أن مبارك، ولد في محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا، وعانى الرئيس مبارك، من أزمات صحية خلال السنوات الماضية، وأجرى عدة عمليات جراحية في عدد من المستشفيات، آخرها كانت منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير، لكنه وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.