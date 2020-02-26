فريد الديب وحفيد مبارك يصلان مجمع الجلاء الطبي استعدادا لخروج جثمان الرئيس الراحل

وصل منذ قليل كل من عمر علاء مبارك والمحامي فريد الديب محامي الراحل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إلي مجمع الجلاء الطبي بشارع صلاح سالم؛ استعدادا لخروج جثمان الرئيس الراحل إلى مسجد المشير طنطاوي، ويشيع اليوم الأربعاء جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور رسمى رفيع المستوى للدولة المصرية.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت ببالغ الحزن حسني مبارك، أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ92 عاما، عقب صراع مع المرض.