تعطيل الدراسة في المدارس المحيطة بجنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

قررت مجموعة من المدارس الخاصة المحيطة بمكان جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تعطيل الدراسة بها اليوم الأربعاء، وأرسلت هذه المدارس إخطارات رسمية لأولياء الأمور بغلقها، اليوم؛ حفاظا على الطلاب، خاصة مع ما تشهده الجنازة من إجراءات أمنية مشددة وإغلاق للطرق وصعوبة الوصول للمدارس، مع التأكيد على استئناف الدراسة غدا الخميس، ومن المقرر أن تبدأ مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد صلاة الظهر، اليوم، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.