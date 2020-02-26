المستشار يحيى عبد المجيد يكشف عن رأي مبارك فى التوريث

نعي المستشار يحيى عبد المجيد، وزير شئون مجلس الشورى السابق، وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، والذي رحل عن عالمنا صباح الثوم الثلاثاء، مقدمًا التعازي للشعب المصري في وفاة الرئيس الأسبق، مؤكداً أنه كان قائد تاريخيًا معروف للجميع.

وأضاف عبد المجيد، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن مبارك بدأ حياته مدرسا في الكلية الجوية ثم معلما، ثم قائدا للقوات الجوية، وأنه كان رجل يجل القضاء جدا، وكان يعتز بوزير العدل فاروق سيف النصر بشكل خاص.

وأشار إلى أنه كان مع الرئيس محمد حسني مبارك في سيارته، وتحدثت معه حول جمال مبارك وحب الناس له، موضحًا أنه أدار وجهه له، وقال "أنسى إنه يجي رئيس للجمهورية"، مشددًا على أنه أكد على أنه لن يضع ابنه في النار، وقال لي سأترك الأمر للجيش لأنه قادر على وضع ما يراه في المنصب.

وقال إنه اشتكى ذات مرة، للرئيس مبارك، "قلت له الإعلام بيهاجم المحافظين والوزراء"، رد وقال لي: "لا علاقة لي بذلك ولن أتدخل"، موضحًا أن جلس مع سوزان مبارك مرة وقال لها "احنا اتهرينا في الإعلام قالت لي أنا قلت للرئيس وقال مش هتدخل".