مقتل جندي تركي وإصابة آخر بتفجير شمالي العراق

قُتل جندي تركي وأصيب آخر، في انفجار عبوة ناسفة بإقليم كردستان شمالي البلاد.

وبحسب وزارة الدفاع التركية فإن انفجار العبوة الناسفة يدوية الصنع وقع خلال التوغل التركي شمالي العراق تحت مسمى عملية "مخلب الصاعقة".

وأشارت إلى نقل الجندي المصاب على الفور إلى المستشفى.