باكستان تسجل أكثر من 4000 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 4132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، محطمة بذلك رقما قياسيا للإصابات التي يتم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة.

ووفقا لصحيفة "تريبون" الباكستانية، قالت وزارة الصحة الباكستانية إنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة بعد إجراء 17370 اختبارا كحد أقصى في اليوم، وبذلك وصل اجمالي عدد الاصابات في البلاد الى 80463 حالة.

وأضافت الصحة الباكستانية أن تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1688وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 28923 شخصا تعافوا تماما من أعراض المرض.

وقد أجرت السلطات حتى الآن 595344 اختبارًا في البلاد. ويقول المسؤولون إن باكستان لديها أكثر من 100 مختبر يمكنها إجراء أكثر من 30 ألف اختبار يوميًا ، وسيزداد عدد الاختبارات اليومية تدريجيًا لحين الوصول الأقصى.

ويوم الأحد الماضي، أبلغت باكستان عن أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بتسجيل 88 حالة وفاة جديدة.

وحذر الأطباء وخبراء الصحة من أن العدوى من المحتمل أن تنتشر أكثر ما لم يتم فرض حظر صارم.