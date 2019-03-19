مكة تدشن مهرجان الزهور للمرة الأولى في تاريخها

تستعد إمارة مكة اليوم الثلاثاء، لتدشين مهرجان الزهور الأول والأكبر في تاريخها، وفرشت سجادة من الزهور ذات طابع إسلامي بطول 185 مترا وعرض 45 مترا، تضم نحو مليون زهرة متنوعة.

وقالت إمارة منطقة مكة إن حفل التدشين سيتم بحضور أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، في مشعر مزدلفة.

وأوضحت الإمارة أن السبب في اختيار مزدلفة للمهرجان يعود لقرب الموقع وسهولة الوصول إليه، فضلا عن الجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها، وتوفر كافة الخدمات والبيئة المثالية لأعمال الزراعة والتشجير.