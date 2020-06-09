شفاء 920 حالة من فيروس كورونا في الكويت

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 920 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 22.162 حالة ، مشيرةً إلى التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن .