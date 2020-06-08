الكويت تسجل 662 إصابة جديدة والإجمالي 32510 وتسجيل 5 حالات وفاة
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الكويت تسجل 662 إصابة جديدة والإجمالي 32510 وتسجيل 5 حالات وفاة

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العرب اليوم - الكويت تسجل 662 إصابة جديدة والإجمالي 32510 وتسجيل 5 حالات وفاة

فيروس كورونا
الكويت - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم تسجيل 662 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 32510 حالات في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 269 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

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الكويت تسجل 662 إصابة جديدة والإجمالي 32510 وتسجيل 5 حالات وفاة الكويت تسجل 662 إصابة جديدة والإجمالي 32510 وتسجيل 5 حالات وفاة



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