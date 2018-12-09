يرأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الدولة المشارك إلى القمة التاسعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصة السعودية الرياض اليوم.

نقلًا عن البيان