أول تعليق من نجل مبارك على شائعة وفاة والده

نفى علاء مبارك شائعات وفاة والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكتب نجل الرئيس الأسبق على حسابه الشخصي على"تويتر": "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات"، وترددت شائعات، الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني.

كان فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، نفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله، وقال "الديب" لمصراوي عبر الهاتف، أمس الجمعة، ردًا على هذه الأنباء: "شائعة يا فندم".

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