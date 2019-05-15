أصغر أفراد عائلة مبارك يظهر للمرة الأولى

ظهر محمود مبارك، الحفيد الأصغر للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لأول مرة في صورة، رفقة عائلته الصغيرة.

وشاركت خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، نجل حسني مبارك، مع متابعيها على حسابها الشخصي في "إنستغرام" صورة جديدة لها برفقة زوجها وابنيهما.

وتفاعل المتابعون مع أول ظهور لمحمود، الذي لم يظهر من قبل في أي صورة.

يذكر أن خديجة ابنة رجل الأعمال محمود الجمال، تزوجت من جمال، يوم 4 مايو عام 2007.

وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم خلال السنوات الأخيرة من حكم والده (1981-2011)، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته.

وسبق أن تم توقيفه في عدة قضايا وخضع للتوقيف الاحتياطي مرات، قبل الإفراج عنه وحصوله على البراءة في قضايا عدة.

ولحسني مبارك (91 عاما) ابنان، هما علاء (58 عاما) وجمال (55 عاما).

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