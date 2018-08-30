مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في صعدة بينهم قيادات



لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران قوات الجيش اليمني بجبهة مران جنوبي، غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، عن مصدر ميداني يمني قوله "إن القيادي في الميلشيا، صلاح محمد جعدار، لقي مصرعه ومعه المشرف في الميلشيا صلاح محمد علي بداش، في مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة في منطقة مران"، مؤكدا مصرع القيادي الحوثي أحمد يحيى النعماني في مواجهات مماثلة دارت في المنطقة ذاتها.

وأوضح أن مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية قصفت تعزيزات للميلشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.