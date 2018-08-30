مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في صعدة بينهم قيادات

لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران قوات الجيش اليمني بجبهة مران جنوبي، غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، عن مصدر ميداني يمني قوله "إن القيادي في الميلشيا، صلاح محمد جعدار، لقي مصرعه ومعه المشرف في الميلشيا صلاح محمد علي بداش، في مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة في منطقة مران"، مؤكدا مصرع القيادي الحوثي أحمد يحيى النعماني في مواجهات مماثلة دارت في المنطقة ذاتها.
وأوضح أن مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية قصفت تعزيزات للميلشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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