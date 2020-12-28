قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مأمون الهيموني ونبيل الجعبري، بعد تفتيش منزليهما في مدينة الخليل، ونادر محمد أحمد عويضات من قرية الشيوخ العروب شمالًا، أثناء مروره بقرب حاجز عسكري شرق بيت لحم.