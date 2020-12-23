قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، فلسطينيين من مدينة بيت لحم وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من، منير محمد تعامرة من قرية العروج، وقصي علي أبو مفرح من بلدة تقوع شرق بيت لحم، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .