قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًا من مخيم نور شمس شرق مدينة قلقيلية وأفادت مصادر فلسطينية في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت عاصم كمال بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.