جيش الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من محافظة طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيراً محرراً من محافظة طولكرم وأفادت مصادر ومحلية في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رباح عبد الفتاح لبدي، بعد أن داهمت منزله في بلدة زيتا شمال طولكرم.