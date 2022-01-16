إصابة متحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري في مقديشو
آخر تحديث GMT10:14:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إصابة متحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري في مقديشو

العرب اليوم -

العرب اليوم - إصابة متحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري في مقديشو

إصابة متحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري
مقديشو -العرب اليوم

أكدت الشرطة الصومالية أن متحدثا رسميا باسم الحكومة أصيب جراء تفجير انتحاري استهدف سيارته قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إصابة متحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري في مقديشو إصابة متحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري في مقديشو



أخبار ذات صلة

GMT 08:38 2022 الأحد ,16 كانون الثاني / يناير

قناة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تنفي وقوع أي حادث عسكري في المنطقة الغربية
العرب اليوم - قناة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تنفي وقوع أي حادث عسكري في المنطقة الغربية

GMT 06:27 2022 الأحد ,16 كانون الثاني / يناير

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية
العرب اليوم - سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

GMT 05:35 2022 الأحد ,16 كانون الثاني / يناير

الرئيس الأميركي يصرح سنتصدى لأي شخص يحاول نشر الكراهية وسنقف ضد تصاعد التطرف في بلادنا
العرب اليوم - الرئيس الأميركي يصرح سنتصدى لأي شخص يحاول نشر الكراهية وسنقف ضد تصاعد التطرف في بلادنا

GMT 04:55 2022 الأحد ,16 كانون الثاني / يناير

وسائل إعلام أميركية تعلن مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن في الكنيس اليهودي بولاية تكساس
العرب اليوم - وسائل إعلام أميركية تعلن مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن في الكنيس اليهودي بولاية تكساس

GMT 04:48 2022 الأحد ,16 كانون الثاني / يناير

القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم بينهم أسرى محررون
العرب اليوم - القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم بينهم أسرى محررون

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:33 2022 السبت ,15 كانون الثاني / يناير

إطلالات باللون الأخضر من وَحْيٌ كارن وازن
العرب اليوم - إطلالات باللون الأخضر من وَحْيٌ كارن وازن

GMT 01:15 2022 السبت ,15 كانون الثاني / يناير

مدينة العلمين الجديدة قبلة مصرية للسياحة العالمية
العرب اليوم - مدينة العلمين الجديدة قبلة مصرية للسياحة العالمية

GMT 09:54 2022 السبت ,15 كانون الثاني / يناير

ألوان ممنوع إستخدامها في ديكور المنزل لأنها تعطي طاقة سلبية
العرب اليوم - ألوان ممنوع إستخدامها في ديكور المنزل لأنها تعطي طاقة سلبية

GMT 20:06 2022 السبت ,15 كانون الثاني / يناير

هادي يُثمن دعم السعودية والإمارات لعملية تحرير اليمن
العرب اليوم - هادي يُثمن دعم السعودية والإمارات لعملية تحرير اليمن

GMT 21:52 2022 السبت ,15 كانون الثاني / يناير

عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء مباشرة على إثر وفاة وائل الإبراشي
العرب اليوم - عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء مباشرة على إثر وفاة وائل الإبراشي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:27 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحوت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحوت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 02:20 2019 الثلاثاء ,16 تموز / يوليو

إليك قائمة بالأمراض التي يعاني منها كل برج وكيفية الوقاية منها
العرب اليوم - إليك قائمة بالأمراض التي يعاني منها كل برج وكيفية الوقاية منها

GMT 17:01 2016 الأربعاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الموز علاج طبيعي وفعال للشفاء من السعال خلال يومين فقط
العرب اليوم - الموز علاج طبيعي وفعال للشفاء من السعال خلال يومين فقط

GMT 01:40 2016 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

الصناعات اليدوية واتقانها تعود الى العراق
العرب اليوم - الصناعات اليدوية واتقانها تعود الى العراق

GMT 05:39 2017 الإثنين ,11 أيلول / سبتمبر

الملك سلمان يعرض مع وزير الخارجية الروسية سبل معالجة الأزمة في سورية
العرب اليوم - الملك سلمان يعرض مع وزير الخارجية الروسية سبل معالجة الأزمة في سورية

GMT 08:17 2016 السبت ,07 أيار / مايو

فوائد السمسم وزيته لصحة الأعصاب
العرب اليوم - فوائد السمسم وزيته لصحة الأعصاب

GMT 23:14 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على طرق سهلة تنظيف الغبار من أقمشة المفروشات
العرب اليوم - تعرفي على طرق سهلة تنظيف الغبار من أقمشة المفروشات

GMT 17:30 2015 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

مقتل 65 شخصًا وإصابة العشرات إثر سقوط رافعة بناء في الحرم المكي
العرب اليوم - مقتل 65 شخصًا وإصابة العشرات إثر سقوط رافعة بناء في الحرم المكي

GMT 01:25 2015 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

أضرار إرهاق العين وقلة الخلود إلى النوم على الجهاز العصبي
العرب اليوم - أضرار إرهاق العين وقلة الخلود إلى النوم على الجهاز العصبي

GMT 01:45 2015 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

هويدا تبحث عن المتشدقين بوالدتها صباح وتاريخها الفني
العرب اليوم - هويدا تبحث عن المتشدقين بوالدتها صباح وتاريخها الفني

GMT 11:48 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

زوجة تحاول التخلص من حماتها عقابا على توجيه اللوم لها
العرب اليوم - زوجة تحاول التخلص من حماتها عقابا على توجيه اللوم لها

GMT 11:37 2018 الثلاثاء ,26 حزيران / يونيو

نادي فياريال يحتفل بتألق سالم الدوسري مع المنتخب السعودي
العرب اليوم - نادي فياريال يحتفل بتألق سالم الدوسري مع المنتخب السعودي

GMT 08:16 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان

نصائح بسيطة لتجديد غرف المنزل بورق جدران ثلاثي الابعاد
العرب اليوم - نصائح بسيطة لتجديد غرف المنزل بورق جدران ثلاثي الابعاد

GMT 07:29 2018 السبت ,24 شباط / فبراير

خبراء يكشفون عن أسباب السعادة الزوجية والأسرية
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن أسباب السعادة الزوجية والأسرية

GMT 16:05 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

أروى جودة تُشارك في بطولة مسلسل "أبو عُمر المصري"
العرب اليوم - أروى جودة تُشارك في بطولة مسلسل "أبو عُمر المصري"

GMT 04:00 2015 الإثنين ,22 حزيران / يونيو

نادي "الخليج" يجدد عقد عبد الله السالم ثلاثة مواسم مقبلة
العرب اليوم - نادي "الخليج" يجدد عقد عبد الله السالم ثلاثة مواسم مقبلة

GMT 13:17 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

استدراج المتهم
العرب اليوم - استدراج المتهم

GMT 09:49 2014 الأربعاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

العميد ثاني الثويني مساعدًا لمدير شرطة الحدود الشمالية السعودية
العرب اليوم - العميد ثاني الثويني مساعدًا لمدير شرطة الحدود الشمالية السعودية

GMT 23:49 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

نجوم في سنة أولى بطولة مطلقة ضمن دراما رمضان 2018
العرب اليوم - نجوم في سنة أولى بطولة مطلقة ضمن دراما رمضان 2018

GMT 04:28 2016 الأحد ,08 أيار / مايو

فاطمة الحوسني تفوز بالميدالية الفضية للإمارات في "قذف القرص"
العرب اليوم - فاطمة الحوسني تفوز بالميدالية الفضية للإمارات في "قذف القرص"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab