ضحايا في تفجير انتحاري في مقهى شعبي بمقديشو

أسفر تفجير انتحاري في مقهى شعبي في مديرية شنجاني بالعاصمة الصومالية مقديشو، عن مصرع خمسة مدنيين على الأقل بينهم طفل، وفق ما أعلنته الشرطة الصومالية.وقال المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو إن "انتحارياً فجر نفسه عند الساعة السابعة مساءً في مقهى، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، واصابة 4 آخرين".