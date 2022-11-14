تركيا ترفض تعزية من السفارة الأميركية بضحايا تفجير شارع الاستقلال

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأمريكية، عقب التفجير في شارع الاستقلال والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 82.

وقال صويلو في تصريح: "لا تقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم"، مشددا على أن "من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفّذ الهجوم ضدنا".