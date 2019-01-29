وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن القدرات الصاروخية لبلاده غير قابلة للتفاوض

ذكر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اليوم الثلاثاء أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضاً دعوة دول أوروبية والولايات المتحدة إلى ضرورة كبح تكنولوجيا الصواريخ لدى الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن حاتمي قوله "الأعداء يقولون إنه ينبغي القضاء على قوة إيران الصاروخية، لكننا قلنا مراراً إن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض".