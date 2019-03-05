هيلاري كلينتون تحسم الجدل بشأن الترشح لانتخابات 2020

استبعدت هيلاري كلينتون للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية، الاثنين، الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في 2020.

وقالت كلينتون لقناة "نيوز 12" المحلية في نيويورك "لن أترشح لكنني سأواصل التحدث عما أؤمن به والدفاع عنه".

وأضافت "أريد التأكد من أن الناس يدركون أنني سأواصل الكلام".

وأكدت وزيرة الخارجية السابقة (2009-2013) "لن أذهب إلى أي مكان. ما يحدث حاليا في بلدنا يثير قلقي العميق".

والتقت كلينتون شخصيات ديمقراطية تريد الترشح للسباق الرئاسي في 2020.

وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية "سي إن إن" أن جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، سيكون من المرشحين للرئاسة.