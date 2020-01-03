سورية تدين بشدة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني

دانت سورية بشدة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، وعدد من كوادر الحشد الشعبي العراقي، واعتبرته تصعيدا أمريكيا خطيرا للأوضاع في المنطقة.



ونقلت الوكالة الرسمية السورية عن بيان لمصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، تأكيده أن "سوريا تدين بأشد العبارات العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وعدد من كوادر الحشد".



وأضاف أن "هذا العدوان الغادر الذي يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية، يؤكد مجددا مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق، وذلك في سياق سياساتها الرامية إلى خلق التوترات وتأجيج الصراعات في دول المنطقة بهدف الهيمنة عليها".

وكان سليماني والمهندس قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.